Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:12, 22 марта 2024Интернет и СМИ

В WhatsApp станет доступна новая функция

В WhatsApp станет доступна функция отключения предварительного просмотра ссылок

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Пользователям мессенджера WhatsApp для устройств на базе операционной системы Android станет доступна новая функция, которая позволит отключать предварительный просмотр ссылок. Об этом пишет портал WABetaInfo.

Специалисты рассказали, что WhatsApp внедрит опцию отключения предварительного просмотра ссылок в чатах. «С помощью новой опции пользователи смогут управлять тем, будет ли приложение автоматически генерировать предварительный просмотр ссылок, что повысит конфиденциальность и безопасность сервиса», — говорится в статье.

Эксперты отметили, что при отключении предварительного просмотра ссылок пользователи могут продолжить получать расширенные версии ссылок от своих контактов.

Опция отключения предварительного просмотра ссылок находится в стадии разработки. По словам специалистов, функция будет доступна в будущем обновлении приложения.

Ранее стало известно, что пользователям WhatsApp станет доступна функция, которая позволит переводить голосовые сообщения в текст.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы теряем станцию». По крупнейшей ГЭС Украины нанесен мощный удар. Что известно о повреждениях и последствиях?

      В ВСУ признали неспособность Украины выйти на границы 1991 года

      Кремль заявил о недопустимости существования у границ подобной Украине страны

      В WhatsApp станет доступна новая функция

      40-летняя канадка стала самой возрастной чемпионкой мира по фигурному катанию

      На Украине удар по ДнепроГЭС описали фразой «мы теряем станцию»

      На Украине захотели обзавестись ядерным оружием

      В ЕС предложили использовать пенсионные фонды для военной помощи Украине

      Дебошир оскорбил стюардессу, подрался с попутчиками и попал на видео

      В Кремле заявили об оккупации части территории России Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше