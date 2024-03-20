Пользователям WhatsApp станет доступна новая функция

В WhatsApp появится функция расшифровки голосовых сообщений

Пользователям мессенджера WhatsApp для устройств на базе операционной системы Android станет доступна новая функция, которая позволит переводить голосовые сообщения в текст. О том, что в сервисе появится возможность расшифровки аудио, пишет портал WABetaInfo.

«Чтобы расшифровывать голосовые заметки, пользователям придется загрузить 150 мегабайтов новых данных приложения», — отметили в WABetaInfo. Эксперты указали, что функция важна для пользователей с нарушениями слуха, а также для тех, у кого нет возможности прослушать аудиосообщение в шумных условиях.

Пока опция расшифровки голосовых сообщений находится в стадии разработки. Как добавили специалисты, она будет доступна в одном из будущих обновлений приложения.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится новая функция, которая позволит публиковать статусы продолжительностью в одну минуту.