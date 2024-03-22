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07:50, 22 марта 2024Экономика

Затраты россиян на погашения кредитов резко выросли

«Ъ»: полная стоимость кредитов наличными в России достигла 31,4 % годовых
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

К 1 марта 2024 года полная стоимость кредитов (ПСК) наличными в России достигла уровня в 31,4 процента годовых и установила многолетний рекорд. О резком росте затрат граждан на погашения займов сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков БКИ «Скоринг бюро».

Уточняется, что достигнутый к началу весны показатель превысил значение марта 2022 года, когда полная стоимость кредитов в России составляла 30,7 процента годовых, а ключевая ставка Центробанка (ЦБ) находилась на уровне в 20 процентов. Эксперты добавили, что нынешний показатель ПСК стал максимальным с четвертого квартала 2014 года.

Под ПСК подразумевают совокупность всех затрат граждан на получение и обслуживание заемных денежных средств. Помимо ставки по кредиту он также включает в себя попутные расходы, включая обязательную страховку, плату за обслуживание счета или за выпуск кредитной карты.

В конце декабря газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков ЦБ сообщила, что по итогам января-октября 2023 года общий объем займов россиян достиг уровня в 34,8 триллиона рублей. За этот период времени он вырос на 6 триллионов. В результате показатель закредитованности россиян оказался рекордным как минимум с 2015 года.

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      Анатолий Акулов
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