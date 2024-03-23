Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:18, 23 марта 2024Мир

Эрдоган выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

Эрдоган: Турция готова развивать сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Umit Bektas / Reuters

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту России Владимиру Путину и выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.

Эрдоган заявил, что теракт продемонстрировал необходимость скорейшего урегулирования кризисов в регионе. Он выразил готовность развивать сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна после теракта заявил, что терроризм неприемлем. «Мы внимательно следим за трагическими событиями, произошедшими вчера в Москве», — отметил глава эстонского внешнеполитического ведомства.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Неизвестные ворвались в здание и начали расстреливать толпу зрителей. Затем прозвучали несколько взрывов, и начался пожар.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      «Покараем каждого». Путин заявил, что террористам готовили «окно» на Украине. Он пообещал возмездие за атаку на «Крокус»

      Во Франции призвали расследовать возможные связи Украины с терактом в «Крокусе»

      Эрдоган выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

      В России высказались о смертной казни на фоне теракта в «Крокусе»

      МВД опровергло наличие российского гражданства у террористов

      Обезвредившего террориста во время стрельбы в «Крокусе» мужчину наградят

      В Москве устроили рейды по общежитиям с мигрантами после теракта в «Крокусе»

      В России рассказали о поддержке пострадавших от теракта в «Крокусе» семей

      Симоньян обещала помощь бойцам, расстрелявшим машину с террористами. Что говорят российские звезды после теракта?

      Подозреваемый в совершении теракта в «Крокусе» сообщил о местонахождении оружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше