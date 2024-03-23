Эрдоган выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

Эрдоган: Турция готова развивать сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту России Владимиру Путину и выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.

Эрдоган заявил, что теракт продемонстрировал необходимость скорейшего урегулирования кризисов в регионе. Он выразил готовность развивать сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна после теракта заявил, что терроризм неприемлем. «Мы внимательно следим за трагическими событиями, произошедшими вчера в Москве», — отметил глава эстонского внешнеполитического ведомства.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Неизвестные ворвались в здание и начали расстреливать толпу зрителей. Затем прозвучали несколько взрывов, и начался пожар.