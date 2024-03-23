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17:20, 23 марта 2024Бывший СССР

МИД Эстонии заявил о неприемлемости терроризма после теракта в «Крокусе»

Глава МИД Эстонии Цахкна после теракта в «Крокусе»: терроризм неприемлем
СюжетПожары в России
Маргус Цахкна

Маргус Цахкна. Фото: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva / Reuters

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна после теракта в «Крокус Сити Холле» заявил, что терроризм неприемлем. Об этом дипломат написал на своей странице в соцсети X.

«Мы внимательно следим за трагическими событиями, произошедшими вчера в Москве. Гибель мирных жителей прискорбна, а терроризм неприемлем», — отметил глава эстонского внешнеполитического ведомства.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме начали стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Позднее в здании случилось несколько взрывов и начался пожар.

Президент России Владимир Путин в ходе видеообращения к гражданам заявил, что преступники хладнокровно шли убивать и расстреливать в упор россиян, как когда-то действовали нацисты.

Он пообещал, что все причастные к теракту понесут самое суровое наказание, в том числе все пособники террористов, те, кто оснащал их транспортом, обеспечивал отходы от места преступления, обеспечивал оружием.

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      Семен Александров
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