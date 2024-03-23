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02:43, 23 марта 2024Интернет и СМИ

Украине предрекли потерю F-16 сразу после введения в эксплуатацию

Forbes: ВСУ потеряют F-16 в бою сразу после введения в эксплуатацию

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют самолеты F-16, которые они получат от Дании, Нидерландов и Норвегии. Об этом написал американский журнал Forbes.

По мнению авторов материала, российские планирующие авиабомбы могут обладать большим значением, чем беспилотники и артиллерия. Сейчас Украине трудно дать отпор России, поскольку она столкнулась с дефицитом зенитно-ракетных комплексов и пусковых установок.

«Как только Украина введет F-16 в бой в ближайшие недели или месяцы, Украина потеряет F-16 и их пилотов — потенциально многих из них. Большой вопрос заключается в том, что Киев выиграет от этой жертвы»,— предрекли журналисты.

Ранее сообщалось, что Нидерланды передадут ВСУ первые американские истребители F-16 во второй половине 2024 года.

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      Марина Совина
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