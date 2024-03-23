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13:12, 23 марта 2024Россия

К разбору завалов в «Крокусе» привлекли 719 специалистов и 213 единиц техники

Воробьев: в разборе завалов «Крокуса» участвуют 719 человек и 213 единиц техники

Фото: МЧС России

В разборе завалов в «Крокус Сити Холле» участвуют 719 человек и 213 единиц техники. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

«Спасатели работают на месте трагедии в "Крокусе" круглосуточно — продолжают разбирать завалы и ищут людей. Привлечено 719 специалистов и 213 единиц техники», — сказал глава региона.

Он подчеркнул, что работы продолжатся еще минимум несколько суток. Воробьев добавил, что больше всего пострадал концертный зал — он полностью выгорел, а также под угрозой обрушения находится то, что осталось от потолка.

Ранее губернатор показал первые видео и фотографии из сгоревшего после теракта «Крокус Сити Холла». На видео запечатлены обвалившиеся конструкции и выгоревшие элементы здания. Можно заметить сильно обгоревший вход в партер и амфитеатр.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме начали стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Позднее в здании случилось несколько взрывов и начался пожар.

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      Семен Александров
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