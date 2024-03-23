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05:49, 23 марта 2024Россия

Появились первые кадры с обвалившимися конструкциями «Крокус Сити Холла»

Губернатор Подмосковья Воробьев показал первые кадры «Крокуса» после пожара
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Видео: Telegram / vorobiev_live

Губернатор Московской области Андей Воробьев показал первые видео и фотографии из сгоревшего после теракта «Крокус Сити Холла». Кадры размещены в Telegram-канале политика.

На видео запечатлены обвалившиеся конструкции и выгоревшие элементы здания. Можно заметить сильно обгоревший вход в партер и амфитеатр. При этом попасть в зрительный зал практически невозможно, потому что проход почти полностью перекрыли упавшие металлоконструкции.

Также появились снимки, где видно разрушения вокруг здания, множество осколков от разбитых стекол, уничтоженные огнем элементы интерьера концертного салона.

Ранее глава региона сообщил о ликвидации пожара в здании «Крокус Сити Холла». По его словам, продолжается пролив конструкций.

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      Марина Совина
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