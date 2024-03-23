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21:10, 23 марта 2024Россия

МЧС опубликовало обновленный список жертв теракта в «Крокусе»

МЧС опубликовало обновленный список жертв теракта в «Крокусе», в нем 29 фамилий

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

МЧС России опубликовало обновленный список жертв теракта в красногорском «Крокус Сити Холле». Перечень размещен на сайте ведомства.

По состоянию на 21:00 по московскому времени, в списке 29 фамилий.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Неизвестные в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь, после прозвучало несколько взрывов, и начался пожар.

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      Марина Совина
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