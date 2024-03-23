МИД Германии выразил соболезнования на русском языке

МИД ФРГ выразил соболезнования после теракта в «Крокусе» на русском языке

Министерство иностранных дел (МИД) Германии на русском языке выразило соболезнования россиянам в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Соответствующее сообщение опубликовано в соцсети X.

«Неповинные люди были хладнокровно убиты. Мы осуждаем террор — где бы подобные атаки ни совершались», — говорится в сообщении ведомства. В МИД ФРГ отметили, что скорбят« вместе с семьями жертв теракта в Подмосковье, ответственность за который взяла на себя экстремистская организация "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ — запрещенная в РФ террористическая организация)».

Стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта 2024 года. Мужчины в камуфляже открыли огонь из автоматов перед концертом группы «Пикник». После этого в здании начался пожар, огнем было объято почти 13 тысяч квадратных метров.