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21:30, 23 марта 2024Мир

МИД Германии выразил соболезнования на русском языке

МИД ФРГ выразил соболезнования после теракта в «Крокусе» на русском языке

Фото: IMAGO / sabine gudath fon 01723207 / Global Look Press

Министерство иностранных дел (МИД) Германии на русском языке выразило соболезнования россиянам в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Соответствующее сообщение опубликовано в соцсети X.

«Неповинные люди были хладнокровно убиты. Мы осуждаем террор — где бы подобные атаки ни совершались», — говорится в сообщении ведомства. В МИД ФРГ отметили, что скорбят« вместе с семьями жертв теракта в Подмосковье, ответственность за который взяла на себя экстремистская организация "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ — запрещенная в РФ террористическая организация)».

Стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта 2024 года. Мужчины в камуфляже открыли огонь из автоматов перед концертом группы «Пикник». После этого в здании начался пожар, огнем было объято почти 13 тысяч квадратных метров.

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      Марина Совина
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