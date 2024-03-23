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15:06, 23 марта 2024Россия

Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Красное в ДНР

МО РФ: российские военные взяли под контроль населенный пункт Красное в ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Красное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Красное Донецкой Народной Республики и улучшено тактическое положение по переднему краю», — заявили в российском военном ведомстве.

Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение формированиям бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Парасковиевка, Красногоровка, Максимильяновка в ДНР и Белогоровка Луганской Народной Республики (ЛНР). В районе Богдановки в ДНР отражены четыре контратаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ.

Отмечается, что потери ВСУ составили до 200 военных, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

Ранее в Минобороны России заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 11 снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire над Белгородской областью. В ведомстве добавили, что попытка атаки по объектам на территории России пресечена около 7:00 по московскому времени.

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      Семен Александров
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