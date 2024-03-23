Средства ПВО уничтожили 11 снарядов РСЗО Vampire над российским регионом

МО РФ: силы ПВО уничтожили 11 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны уничтожили 11 снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire над российским регионом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО одиннадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что попытка атаки по объектам на территории России пресечена около 7:00 по московскому времени.

Накануне в ведомстве заявили об уничтожении 17 снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire, над Белгородской областью, около 21:30.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что при подлете к Белгороду сбиты 17 воздушных целей. По его информации, пострадавших при попытке атаки нет, однако более 20 домов получили повреждения.

