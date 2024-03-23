Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:49, 23 марта 2024Россия

Средства ПВО уничтожили 11 снарядов РСЗО Vampire над российским регионом

МО РФ: силы ПВО уничтожили 11 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны уничтожили 11 снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire над российским регионом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО одиннадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что попытка атаки по объектам на территории России пресечена около 7:00 по московскому времени.

Накануне в ведомстве заявили об уничтожении 17 снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire, над Белгородской областью, около 21:30.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что при подлете к Белгороду сбиты 17 воздушных целей. По его информации, пострадавших при попытке атаки нет, однако более 20 домов получили повреждения.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Более 60 погибших, оружие и множество патронов. Следственный комитет показал место теракта в «Крокус Сити Холле»

      Трое детей погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

      Стало известно о массовой сдаче крови для пострадавших в «Крокусе»

      Россиянина посадили на 20 лет за надругательства над глухонемыми девочками

      Россиянин изнасиловал школьницу и был осужден на 16 лет колонии строгого режима

      Стало известно о задержании Renault по ориентировке в Брянской области

      Полицейские нашли тайник с 250 килограммами боеприпасов в Херсонской области

      Задержанных ФСБ россиян осудили на 15 лет за незаконный оборот наркотиков

      Двое парней поехали спасать людей в «Крокусе» после первых новостей о трагедии

      Майора российской полиции задержали за крупное вымогательство

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше