Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в теракте в «Крокусе»

Мишустин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в «Крокусе»

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Его заявление опубликовано на сайте российского правительства.

«В результате этого чудовищного нападения пострадали и погибли мирные жители. Мы скорбим по каждому из них. Наши мысли и молитвы — с вами», — заявил он.

Российский премьер отметил, что обстоятельства произошедшей трагедии расследуются, а все виновные в теракте обязательно понесут наказание.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме начали стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник».

Президент России Владимир Путин назвал теракт кровавым и варварским событием, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей. Он пообещал, что все причастные к теракту понесут справедливое наказание.

Следственный комитет (СК) России обновил официальные данные по числу погибших во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Число жертв теракта увеличилось до 133 человек в ходе разбора завалов в здании. Поисковые работы продолжаются.