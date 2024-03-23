Названа предварительная причина гибели людей в «Крокусе»

СК: люди в «Крокусе» погибли из-за огнестрельных ран и отравления при пожаре

Посетители «Крокус Сити Холла» погибли от огнестрельных ранений, а также отравления продуктами горения. Предварительные причины назвали представители Следственного комитета, их слова приводит ТАСС.

Как сообщают в силовой структуре, во время теракта использовали автоматическое оружие, а также легковоспламеняющуюся жидкость для поджога здания концертного зала. Подозреваемые оставили часть вооружения на месте нападения, его уже обнаружили.

Вечером 22 марта неизвестные в камуфляжной форме ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холла» в Красногорске. Они открыли стрельбу из автоматов по зрителям, собравшимся на выступление группы «Пикник». Также они разбросали по зданию несколько зажигательных шашек, после чего в помещениях начался пожар.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что первые списки опознанных жертв теракта в Красногорске опубликуют в 10:00 мск. Сейчас на месте происшествия работают 477 спасателей и 183 единицы техники, утром они начали разбор зрительного зала, где частично обрушились перекрытия, написал он.