Интенсивность пожара в «Крокус Сити Холле» снизилась

Интенсивность огня на пожаре в «Крокус Сити Холле» снизилась

Открытый огонь в здании «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске сохраняется, хотя его интенсивность снизилась. Об этом пишет ТАСС.

Тушение пожара идет с привлечением авиации, задействованы три вертолета. Как указал источник, на месте происшествия работают волонтеры из различных организаций, они готовы оказывать любую посильную помощь.

При этом полиция оттеснила от здания всех журналистов и очевидцев на значительное расстояние. На парковку перед зданием пропускают только машины спецслужб.

Ранее в горящем «Крокус Сити Холле» под Москвой несколько раз обрушилась кровля. Огонь тушат более 320 человек и свыше 130 единиц техники.