Палестинское движение ХАМАС осудило теракт в «Крокусе» и выразило соболезнования

Палестинское движение ХАМАС осудило теракт в «Крокус Сити Холле» и выразило соболезнования народу России, сообщает РИА Новости.

«Исламское движение сопротивления (ХАМАС) самым решительным образом осуждает террористическую атаку на мирных жителей в столице России Москве, в результате которой погибли и получили ранения десятки людей», — говорится в заявлении.

ХАМАС выразило соболезнования президенту России, его народу и семьям жертв, а также пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим и заявило о том, что находится в состоянии полной солидарности с Россией в этом горе.

Следственный комитет России назвал произошедшее терактом. Он случился 22 марта в Красногорске перед концертом группы «Пикник». Неизвестные люди открыли стрельбу из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования правительству и народу России в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл».