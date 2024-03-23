Россиянам анонсировали повышение социальный пенсий с 1 апреля

Эксперт Финогенова заявила о повышении социальных пенсий у 3,4 миллиона россиян

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что с 1 апреля россиян ожидает повышение социальных пенсий на 7,5 процента. Об этом она высказалась в интервью агентству «Прайм».

Финогенова уточнила, что повышение социальных пенсий коснется 3,4 миллиона россиян. Эту выплату получают граждане, которые к моменту назначения пенсии не заработали необходимый трудовой стаж и пенсионный коэффициент для назначения страховой пенсии по старости.

Эксперт уточнила, что существуют социальные пенсии по потере кормильца и инвалидности. Обе категории выплат увеличит Социальный фонд России. После индексации размер социальной пенсии по старости составит 7689,83 рубля, а по инвалидности --в зависимости от категории получателя пособия.