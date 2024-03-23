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17:33, 23 марта 2024Культура

Победитель детского «Голоса» спас мать во время теракта в «Крокусе»

Победитель «Голос. Дети» Гарехт спас мать из давки во время теракта в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Рутгер Гарехт

Рутгер Гарехт. Кадр: Рутгер Гарехт / YouTube

Победитель телепрограммы «Голос. Дети» Рутгер Гарехт спас свою мать Ларису во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации источника, семья не дошла на концертного зала, так как из-за незнания площадки они долго искали гардероб. После сотрудник площадки сообщил им о стрельбе и направил к выходу. Из-за давки женщину зажало в дверях, но певец схватил ее и вырвал из толпы.

Ранее сообщалось, что преподаватель Института кино и телевидения, основатель студии «КиноГорыныч» Иван Поморин спас коллег-операторов, которые должны были работать на концерте группы «Пикник». Благодаря слаженной работе и команде руководителя все смогли оперативно покинуть здание.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме открыли стрельбу из автоматов перед концертом группы «Пикник». Позднее в здании прогремели взрывы и начался пожар.

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      Марина Совина
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