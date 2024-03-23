Посетители «Крокуса» рассказали о стрельбе убегающим людям в спину

РИА Новости: террористы заблокировали двери «Крокуса» и стреляли людям в спину

Напавшие на «Крокус Сити Холл» в Красногорске заблокировали двери здания и стреляли убегающим людям в спину. Об этом посетители концертного зала рассказали РИА Новости.

По словам очевидцев, убегавшие от террористов не могли выбраться из здания, так как злоумышленники заблокировали двери. Неизвестные с автоматами требовали от жертв лечь на землю и не двигаться и не давали покинуть здание, в котором позже начался пожар.

«Кричали. Стреляли в спины и кричали: "Всем лежать, всем не двигаться". Не знаю, как нам удалось выбраться (из зала), мы сидели не очень далеко от двери, благо дверь была открыта», — пояснила одна из опрошенных.

Вечером в пятницу, 22 марта 2024 года несколько человек в камуфляже ворвались в московский «Крокус Сити Холл», где должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Они открыли по зрителям прицельный огонь из автоматического оружия и подорвали несколько зажигательных шашек, а затем скрылись.

Как сообщает Минздрав, на месте трагедии работали более 70 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф. В ведомстве отметили, что у медиков имеются все медикаменты, запасы донорской крови, для пострадавших зарезервированы койки в медицинских организациях.