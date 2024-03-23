Премьер Сирии направил Мишустину телеграмму в связи с терактом в «Крокусе»

Премьер Сирии Арнус выразил соболезнования семьям погибших в теракте в «Крокусе»

Премьер-министр Сирии Хусейн Арнус направил главе правительства России Михаилу Мишустину телеграмму, в которой выразил соболезнования семьям погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

«От имени правительства Сирийской Арабской Республики я выражаю полную солидарность с правительством России и выражаю соболезнования жертвам теракта», — заявил политик.

Арнус назвал произошедший теракт трусливым и призвал привлечь к ответственности всех его исполнителей, организаторов и сторонников.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме начали стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Позднее в здании случилось несколько взрывов, и начался пожар.

Президент России Владимир Путин назвал теракт кровавым и варварским событием, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей. Он пообещал, что все причастные к теракту понесут справедливое наказание.