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19:12, 23 марта 2024Мир

Премьер Сирии направил Мишустину телеграмму в связи с терактом в «Крокусе»

Премьер Сирии Арнус выразил соболезнования семьям погибших в теракте в «Крокусе»
Хусейн Арнус

Хусейн Арнус. Фото: Icana News Agency / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Премьер-министр Сирии Хусейн Арнус направил главе правительства России Михаилу Мишустину телеграмму, в которой выразил соболезнования семьям погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

«От имени правительства Сирийской Арабской Республики я выражаю полную солидарность с правительством России и выражаю соболезнования жертвам теракта», — заявил политик.

Арнус назвал произошедший теракт трусливым и призвал привлечь к ответственности всех его исполнителей, организаторов и сторонников.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме начали стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Позднее в здании случилось несколько взрывов, и начался пожар.

Президент России Владимир Путин назвал теракт кровавым и варварским событием, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей. Он пообещал, что все причастные к теракту понесут справедливое наказание.

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      Семен Александров
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