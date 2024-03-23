Росгвардия завершила досмотр парковок у «Крокуса»

Хинштейн: Росгвардия не обнаружила взрывчатых веществ на парковке «Крокуса»

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что Росгвардия завершила досмотр парковок у «Крокус Сити Холла». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Хинштейн заявил, что Росгвардия не обнаружила взрывчатых веществ и устройств на парковке «Крокуса». По его словам, специалисты продолжают проверять прилегающую территорию.

«Задействованы мобильные комплексы "Аракс" и служебные собаки», — заключил парламентарий.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.