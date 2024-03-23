Входящая в здание «Крокус Сити Холла» новая группа спецназовцев попала на видео

В здание «Крокус Сити Холла» вошла новая группа спецназовцев

В здание «Крокус Сити Холла» вошла новая группа спецназа. Видео с силовиками публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видны спецназовцы, входящие внутрь развлекательного центра.

Росгвардия завершила досмотр парковок у «Крокус Сити Холла», сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Взрывчатых веществ и устройств на парковке не обнаружено. По его словам, специалисты продолжают проверять прилегающую территорию.

«Задействованы мобильные комплексы "Аракс" и служебные собаки», — заключил парламентарий.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.