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15:06, 23 марта 2024Бывший СССР

Российские войска выбили ВСУ из населенного пункта Красное в ДНР

Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Красное в ДНР

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские войска выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из населенного пункта Красное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Министерство обороны в Telegram.

«В результате успешных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Красное Донецкой Народной Республики и улучшено тактическое положение по переднему краю», — сказано в сообщении.

Ранее под контроль Вооруженных сил России перешел поселок городского типа Мирное в Запорожской области. Помимо того, было улучшено тактическое положение по переднему краю на южно-донецком направлении.

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