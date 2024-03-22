Населенный пункт в Запорожской области перешел под контроль российских войск

Минобороны России заявило о переходе под контроль населенного пункта Мирное

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

Речь идет о южнодонецком направлении, где под контроль Вооруженных сил (ВС) России перешел поселок городского типа Мирное. Помимо того, на данном направлении войска улучшили тактическое положение по переднему краю.

«Кроме того, нанесено поражение формированиям 1-й бригады Нацгвардии Украины, а также 127-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Шахтерское, Ровнополь и Урожайное Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

Также российские военнослужащие отразили пять контратак ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Владимировка. Противник потерял на данном направлении более 935 бойцов, 3 танка, 11 боевых бронированных машин, 7 орудий полевой артиллерии и 25 автомобилей.

26 февраля российские военные взяли под контроль Ласточкино под Авдеевкой. Кроме того, под российский контроль перешел поселок Петровское (украинское название — Степовое), а также Северное.