Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:40, 22 марта 2024Россия

Населенный пункт в Запорожской области перешел под контроль российских войск

Минобороны России заявило о переходе под контроль населенного пункта Мирное

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

Речь идет о южнодонецком направлении, где под контроль Вооруженных сил (ВС) России перешел поселок городского типа Мирное. Помимо того, на данном направлении войска улучшили тактическое положение по переднему краю.

«Кроме того, нанесено поражение формированиям 1-й бригады Нацгвардии Украины, а также 127-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Шахтерское, Ровнополь и Урожайное Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

Также российские военнослужащие отразили пять контратак ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Владимировка. Противник потерял на данном направлении более 935 бойцов, 3 танка, 11 боевых бронированных машин, 7 орудий полевой артиллерии и 25 автомобилей.

26 февраля российские военные взяли под контроль Ласточкино под Авдеевкой. Кроме того, под российский контроль перешел поселок Петровское (украинское название — Степовое), а также Северное.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Для нас это уже стало войной». Кремль рассказал, как изменилась СВО после вступления Запада в конфликт на Украине

      Носатый рассказал об угрозах военных провокаций на территории Молдавии

      Раскрыты простые и эффективные способы устранить запах мочи с ковра

      В окрестностях Млечного Пути обнаружили древнюю звезду

      МИД Германии ответил на слова Пескова о состоянии войны

      Россияне смогут заселяться в гостиницы без документов

      Дочь Пескова дебютирует в качестве актрисы

      Названа причина условно-досрочного освобождения вора в законе Шакро Молодого

      ДнепроГЭС полностью вывели из строя

      Россияне смогут знакомиться по-новому

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше