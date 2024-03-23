Сбер пообещал страховые выплаты пострадавшим в «Крокусе» в упрощенном порядке

Страховые Сбера произведут выплаты пострадавшим в «Крокусе» в упрощенном порядке

Страховые компании Сбера — СберСтрахование жизни и СберСтрахование — произведут выплаты пострадавшим в «Крокус Сити Холле» в упрощенном порядке. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Отмечается, что выплаты клиентам будут начислять на основании минимального количества документов. «Урегулирование убытков клиентов СберСтрахования жизни пройдет с использованием данных ЗАГС, что позволит не запрашивать документы у пострадавших», — добавили в Сбере.

Заявить о страховом случае можно в Сбербанк Онлайн в разделе «Страхование» или в мобильном приложении СберСтрахование.

«Клиенты СберСтрахования жизни также могут сообщить о страховом случае и на сайте СберСтрахования жизни в разделе "Заявить о страховом случае". Онлайн-ассистент поможет подать заявление за считаные минуты», — сообщили в банке.

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус» произошел вечером 22 марта. Вооруженные автоматами мужчины в камуфляжной форме захватили помещение и открыли огонь по посетителям. Позднее в здании прогремели взрывы и начался пожар.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что пострадавшим в результате трагедии будут выплачены денежные компенсации. По его словам, компенсации составят от 500 тысяч рублей до 3 миллионов.