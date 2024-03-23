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17:31, 23 марта 2024Россия

Симоньян обещала помощь бойцам, расстрелявшим машину с террористами. Что говорят российские звезды после теракта?

Главред RT Симоньян пообещала помочь бойцам, расстрелявшим авто с террористами
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян пообещала оказать любую помощь бойцам, задержавшим машину с напавшими на концертный зал «Крокус Сити Холл» террористами.

«Бойцы, расстрелявшие машину с упырями, — если что-то нужно: помочь закрыть ипотеку, кредиты или что еще, пишите мне сюда в комменты. Все сделаем!» — написала она.

Как ранее рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, в задержании террористов из «Крокус Сити Холла» принимали участие дислоцирующиеся в Брянской области и обеспечивающие охрану государственной границы России с Украиной бойцы Полка «Ахмат-Россия». По его словам, чеченские бойцы приехали по заданным координатам к месту поиска террористов в три часа ночи. Они обследовали местность вместе с сотрудниками Центра специального назначения ФСБ и бойцами Ленинградского военного округа Вооруженных сил России.

Группа «Пикник» выразила соболезнования родным погибших в теракте в «Крокусе»

Группа «Пикник», перед концертом которой произошел теракт в «Крокус Сити Холле», выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших.

«Молимся за скорейшее выздоровление пострадавших», — сообщили они.

Группа Пикник

Группа Пикник. Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Участники музыкального коллектива подчеркнули, что глубоко потрясены этой страшной трагедией и скорбят вместе с семьями погибших.

SHAMAN заявил о готовности оплатить похороны погибших в «Крокусе»

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) предложил свою помощь пострадавшим при теракте.

Я готов оплатить похороны каждого невинно погибшего, а также лечение и реабилитацию каждого пострадавшего в этой ужасной трагедии

SHAMANпевец

Исполнитель отметил, что все граждане России — это одна большая семья, в которой не может быть чужого горя. «Родные, любые беды и напасти всегда сплачивали нашу страну, делали Россию крепче и сильнее», — указал SHAMAN.

SHAMAN

SHAMAN. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Киркоров назвал чудовищным теракт в «Крокус Сити Холле»

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров назвал страшной трагедией и чудовищным актом террора произошедшее в «Крокус Сити Холле». Артист также выразил соболезнования всем пострадавшим, их семьям и близким.

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«Для нас, для артистов, "Крокус Сити Холл", концертный зал им. Муслима Магомаева — наш дом. И в наш дом пришли нелюди. (...) Сейчас как никогда мы должны все сплотиться. Эмин, Арас, я буду всегда рядом. Страшный вечер. Пока нет места ни словам, ни рассуждениям. Только молюсь! Храни вас Боже!» — написал Киркоров в соцсети «ВКонтакте».

Агутин пожелал устроившим теракт мерзавцам гореть в аду

Российский певец Леонид Агутин в Telеgram назвал стрельбу в концертном зале чудовищной трагедией и пожелал причастным к ней мерзавцам гореть в аду.

«Безумие какое-то. Чудовищная трагедия. "Крокус", зрители... в голове не укладывается. Мерзавцам гореть в аду. Царствия Небесного погибшим. Скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал он.

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      Варвара Кошечкина
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