СОБР Росгвардии покинул здание «Крокуса» из-за сильного задымления

Хинштейн: росгвардейцы покинули «Крокус Сити Холл» из-за сильного задымления

Начало событий в новости Росгвардия завершила досмотр парковок у «Крокуса»

Бойцы спецотряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии покинули здание «Крокус Сити Холл» из-за сильного задымления. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, после пожара в помещениях невозможно находиться. Несмотря на экстремальные условия спецназовцы полностью отработали подземный паркинг, первый и часть второго этажа, откуда с пожарными выводили раненых и выносили погибших.

«Парни — настоящие герои!», — отметил депутат.

Ранее он заявил, что Росгвардия завершила досмотр парковок у «Крокус Сити Холла» и не обнаружила взрывчатых веществ и устройств. «Задействованы мобильные комплексы "Аракс" и служебные собаки», — заключил парламентарий.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы.

По данным ФСБ, 40 человек погибли, свыше 100 пострадали.