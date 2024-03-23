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00:50, 23 марта 2024Силовые структуры

СОБР Росгвардии покинул здание «Крокуса» из-за сильного задымления

Хинштейн: росгвардейцы покинули «Крокус Сити Холл» из-за сильного задымления
Начало событий в новости Росгвардия завершила досмотр парковок у «Крокуса»

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бойцы спецотряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии покинули здание «Крокус Сити Холл» из-за сильного задымления. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, после пожара в помещениях невозможно находиться. Несмотря на экстремальные условия спецназовцы полностью отработали подземный паркинг, первый и часть второго этажа, откуда с пожарными выводили раненых и выносили погибших.

«Парни — настоящие герои!», — отметил депутат.

Ранее он заявил, что Росгвардия завершила досмотр парковок у «Крокус Сити Холла» и не обнаружила взрывчатых веществ и устройств. «Задействованы мобильные комплексы "Аракс" и служебные собаки», — заключил парламентарий.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы.

По данным ФСБ, 40 человек погибли, свыше 100 пострадали.

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      Любовь Ширижик
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