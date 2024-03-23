Стало известно об обнаружении тел в туалете «Крокус Сити Холла»

Baza: более 10 тел погибших обнаружены в одном из туалетов «Крокус Сити Холла»

По предварительным данным, более десяти тел погибших обнаружены в одном из туалетов «Крокус Сити Холла», сообщил Telegram-канал Baza.

Как уточнили источники, во время стрельбы часть зрителей концерта спряталась в туалете. Они звонили на номер 112 и просили их спасти. Люди сообщили, что в помещение уже начал проникать дым, а они заблокированы.

По мнению источников, вероятно, люди пытались спрятаться там от стрельбы, но потом задохнулись из-за начавшегося пожара.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы и пожара погибли 62 человека, более 145 получили травмы. Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник».