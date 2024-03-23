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02:12, 23 марта 2024Россия

Стало известно об обнаружении тел в туалете «Крокус Сити Холла»

Baza: более 10 тел погибших обнаружены в одном из туалетов «Крокус Сити Холла»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

По предварительным данным, более десяти тел погибших обнаружены в одном из туалетов «Крокус Сити Холла», сообщил Telegram-канал Baza.

Как уточнили источники, во время стрельбы часть зрителей концерта спряталась в туалете. Они звонили на номер 112 и просили их спасти. Люди сообщили, что в помещение уже начал проникать дым, а они заблокированы.

По мнению источников, вероятно, люди пытались спрятаться там от стрельбы, но потом задохнулись из-за начавшегося пожара.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы и пожара погибли 62 человека, более 145 получили травмы. Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник».

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      Марина Совина
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