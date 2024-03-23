Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:33, 23 марта 2024Россия

В Кемеровской области объявили трехдневный траур после теракта в «Крокусе»

В Кемеровской области объявили трехдневный траур посте теракта в Подмосковье

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Кемеровской области объявили трехдневный траур после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом говорится на сайте Администрации правительства Кузбасса.

В Кузбассе отменили все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, также в эфир не выйдут развлекательные программы на радио и ТВ. На зданиях государственных и муниципальных организаций приспустили государственные флаги.

«В связи с трагическими событиями, произошедшими 22 марта в здании концертного зала "Крокус Сити Холл" в Московской области, губернатор Сергей Цивилев объявил в КуZбассе днями траура 23, 24 и 25 марта», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили теракт в «Крокусе». Президент Белоруссии выразил глубокие соболезнования в связи со вчерашним терактом в Москве.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Террористов из «Крокуса» поймали и везут в Москву. Они планировали прорваться на Украину

      Глава Евросовета осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

      Названо возможное гражданство задержанных по подозрению в теракте в «Крокусе»

      Махачев осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

      Посетители «Крокуса» рассказали о стрельбе убегающим людям в спину

      «Мисс Тверь-2001» погибла во время теракта в «Крокусе»

      Посетители «Крокуса» опровергли информацию о давке после начала стрельбы

      Задержанный по подозрению в теракте в «Крокусе» рассказал о своем задании

      Патриарх Кирилл поручил усилить безопасность храмов Москвы

      В Кемеровской области объявили трехдневный траур после теракта в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше