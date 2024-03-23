В Кемеровской области объявили трехдневный траур после теракта в «Крокусе»

В Кемеровской области объявили трехдневный траур посте теракта в Подмосковье

В Кемеровской области объявили трехдневный траур после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом говорится на сайте Администрации правительства Кузбасса.

В Кузбассе отменили все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, также в эфир не выйдут развлекательные программы на радио и ТВ. На зданиях государственных и муниципальных организаций приспустили государственные флаги.

«В связи с трагическими событиями, произошедшими 22 марта в здании концертного зала "Крокус Сити Холл" в Московской области, губернатор Сергей Цивилев объявил в КуZбассе днями траура 23, 24 и 25 марта», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили теракт в «Крокусе». Президент Белоруссии выразил глубокие соболезнования в связи со вчерашним терактом в Москве.