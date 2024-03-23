В МЧС назвали количество спасателей на пожаре в «Крокусе»

ГУМЧС: 477 человек и 183 единицы техники тушат пожар в «Крокус Сити Холле»

В ГУМЧС России по Московской области рассказали, какое количество сил привлечено к тушению пожара в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В МЧС назвали количество спасателей на пожаре в «Крокусе» и уточнили, что всего в тушении огня участвуют 477 человек и 183 единицы техники. Среди них 192 человека и 79 единиц техники привлечены самим ведомством.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.