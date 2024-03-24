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04:54, 24 марта 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили две пусковые установки С-300 ВСУ

Минобороны: российские военные уничтожили две пусковые установки С-300 ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, добавили в военном ведомстве, были поражены радиолокационная станция П-18 и радиолокатор подсвета и наблюдения, а также пункт временной дислокации иностранных наемников.

19 марта издание Military Watch Magazine пришло к выводу, что украинские позиции на передовой оказались уязвимыми из-за уничтожения американских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и советских С-300. «Заменить Patriot чрезвычайно сложно, а С-300 — почти невозможно. (...) Нехватка ПВО за пределами линии фронта может иметь разрушительные последствия для способности Украины поддерживать свои населенные пункты», — говорится в материале.

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      Марина Совина
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