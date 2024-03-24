В Ереване обезвредили напавшего на полицейский участок
Саркисян: сотрудники спецслужб обезвредили напавшего на полицейский участок
Сотрудники спецслужб обезвредили вооруженного мужчину, который напал на полицейский участок в Ереване, сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-секретаря МВД республики Нарека Саркисяна.
Ранее трое вооруженных мужчин попытались проникнуть в здание. Двое получили осколочные ранения в результате взрыва их же гранаты.
«Требования их были разные и непонятные. Пострадавших среди сотрудников полиции нет», — отметил Саркисян.
В пресс-службе Минздрава агентству уточнили, что мужчины получили осколочные ранения нижних конечностей, их состояние средней степени тяжести.
По словам Саркисяна, требованием напавших была отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна.