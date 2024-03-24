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17:34, 24 марта 2024Бывший СССР

В Армении назвали причину нападения на полицейский участок

МВД Армении: напавшие на участок полиции в Ереване требовали отставки Пашиняна

Фото: Нарек Галстян / ТАСС

На участок полиции в Ереване напало три человека с требованиями отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом заявил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян, сообщает ТАСС.

Саркисян прокомментировал информацию о нападении на полицейский участок в районе Нор-Норк. По его информации, требованием напавших была отставка Пашиняна. Чиновник также сообщил, что двое из трех ворвавшихся в полицейский участок ранены в результате взрыва собственной гранаты.

«Один еще остается в участке. Принимаются меры, чтобы его обезвредить», — заявил представитель армянского МВД. Как сообщается, мужчина вышел ко входу в отделение с гранатой в руках. Неизвестный заявил, что требует отставки Пашиняна, и снова скрылся в здании.

Как сообщил Саркисян, на место инцидента для переговоров прибыло руководство полиции Армении. Также к участку стянуты подразделения спецназа.

О нападении на участок полиции в Ереване стало известно в районе 16:40 по московскому времени 24 марта. Как сообщает «Sputnik Армения», инцидент может быть связан с арестами членов армянского «Боевого братства» в Ереване.

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      Юрий Леонов
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