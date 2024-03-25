Шварценеггеру установили кардиостимулятор на фоне нерегулярного сердцебиения

76-летнему голливудскому актеру и бывшему губернатору штата Калифорния Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор. Об этом сообщает The Sun.

Врачи приняли решение об установке артисту аппарата после того, как у него выявили нерегулярное сердцебиение. Отмечается, что неделю назад Шварценеггер также перенес секретную операцию на сердце. Сейчас звезда идет на поправку.

«В прошлый понедельник мне сделали операцию, чтобы я стал немного больше машиной: мне поставили кардиостимулятор», — отметил актер. Он также добавил, что проблемы с сердцем связаны с генетической предрасположенностью.

Ранее Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена. Артиста доставили в помещение полиции аэропорта после того, как он прошел таможенный досмотр. Причиной задержания стали его дорогостоящие часы фирмы Audemars Piguet. По словам актера, он собирался продать их с аукциона.