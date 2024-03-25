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15:21, 25 марта 2024Культура

Члену Союза художников России удалось спастись во время теракта в «Крокусе»

Член Союза художников Казинская спаслась во время теракта, спрятавшись в туалете

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Члену Союза художников России Алене Казинской удалось спастись во время теракта, произошедшего 22 марта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Женщина рассказала, что находилась на балконе концертного зала вместе с подругой в ожидании начала концерта группы «Пикник», когда террористы открыли стрельбу. Она повалила на пол подругу и еще несколько людей и начала вместе с ними ползти к выходу из помещения.

«Выползли, побежали, снаружи зала тоже стреляли и загоняли обратно в зал. Прятались за стойкой и спустились на эскалаторе на второй этаж. Спрятались в туалете. Боевики ходили рядом, проверяли, стреляли», — поведала художница, подчеркнув, что в тот момент записывала близким голосовые сообщения следующего содержания: «Я всех люблю. Здесь стреляют. Прощайте».

Казинская отметила, что вместе с подругой пыталась выбраться из туалета несколько раз, но в связи с отсутствием кислорода в здании из-за задымления им не удавалось выбраться. На шестой раз они покинули туалет и начали идти вслепую на ощупь, когда наткнулись на мужчину, который помог им выбраться из горящего здания.

Обе женщины отравились угарным газом и были госпитализированы. Сейчас художница и ее подруга находятся в одной палате в реанимации. По словам Казинской, она до сих пор кашляет сажей.

Вечером в пятницу, 22 марта, на концертной площадке «Крокус Сити Холл» перед началом выступления группы «Пикник» произошел теракт. Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. По последним данным, пострадали 182 человека, 137 спасти не удалось.

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      Анастасия Астахова
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