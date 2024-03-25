На Украине сообщили о повреждении энергообъектов

Минэнерго Украины: в Одесской области была повреждена электроподстанция

В ряде областей Украины были повреждены энергообъекты, из-за чего начались перебои с подачей электроэнергии. Об этом сообщило министерство энергетики страны в Telegram.

Отмечается, что в Одесской области после повреждения электроподстанции «Укрэнерго» произошли экстренные отключения света. Также работать перестали ветровая электростанция и местная тепловая электростанция. Всего без электричества остаются 195 тысяч потребителей.

В регионе был остановлен электротранспорт, а также уменьшено электропотребление промышленности. В Минэнерго отмечают, что если сети не выдержат нагрузки, количество обесточенных потребителей может вырасти.

Также повреждена была подстанция «Укрэнерго» в Николаевской области и газовый объект во Львовской области. Кроме того, в Хмельницкой области могут быть введены сетевые ограничения в часы пикового потребления.

Ранее стало известно, что в Одессе перестал работать электротранспорт. Его отключили после повреждения одного из энергообъектов.