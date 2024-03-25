Власти Одессы сообщили о прекращении работы электротранспорта из-за повреждений

В Одессе перестал работать электротранспорт. Об этом сообщил городской совет в своем Telegram-канале.

Кроме того, в украинской энергетической компании ДТЭК сообщили, что был поврежден один из высоковольтных энергообъектов «Укрэнерго». По этой причине без света остались жители Пересыпского района Одессы, уточнили в энергокомпании. Отмечается, что в городе и Одесском районе применяются экстренные отключения.

«Энергетикам уже удалось восстановить электроснабжение для объектов критической инфраструктуры. Однако ситуация остается сложной», — сказано в заявлении ДТЭК.

24 марта в Одессе прогремел взрыв. При этом воздушная тревога в городе не объявлялась. Ранее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал, что в регионе в результате взрывов поврежден ряд энергообъектов. Также в области были введены графики отключений.