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07:13, 25 марта 2024Интернет и СМИ

На Западе забеспокоились из-за нового сплоченного альянса России

Economist: альянс РФ, Китая и Ирана обернется процветанием «антизападной оси»

Новый альянс России с Китаем и Ираном сильно беспокоит США и европейские страны, поскольку может обернуться процветанием «антизападной оси». Санкционное давление спровоцировало их сплоченность, государства поддержали идею многополярного мира, знаменующего конец американской гегемонии, пишет The Economist.

«Все три страны состоят в одних и те же международных клубах вроде того же БРИКС. Двусторонняя торговля между ними растет, и разрабатываются планы беспошлинных блоков, новых платежных систем и торговых маршрутов в обход подконтрольных Западу территорий. Для Америки и ее союзникам это грозит обернуться кошмаром», — отмечается в статье.

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      Александра Синицына
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