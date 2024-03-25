На Западе забеспокоились из-за нового сплоченного альянса России

Economist: альянс РФ, Китая и Ирана обернется процветанием «антизападной оси»

Новый альянс России с Китаем и Ираном сильно беспокоит США и европейские страны, поскольку может обернуться процветанием «антизападной оси». Санкционное давление спровоцировало их сплоченность, государства поддержали идею многополярного мира, знаменующего конец американской гегемонии, пишет The Economist.

«Все три страны состоят в одних и те же международных клубах вроде того же БРИКС. Двусторонняя торговля между ними растет, и разрабатываются планы беспошлинных блоков, новых платежных систем и торговых маршрутов в обход подконтрольных Западу территорий. Для Америки и ее союзникам это грозит обернуться кошмаром», — отмечается в статье.