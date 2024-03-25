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14:03, 25 марта 2024Культура

Оскароносная актриса пожаловалась на гендерное неравенство в кино

Оскароносная актриса Оливия Колман заявила, что мужчинам в кино платят больше

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Британская актриса Оливия Колман пожаловалась на гендерное неравенство в киноиндустрии. Ее цитирует The Wrap.

«Я прекрасно понимаю, что если бы я была "Оливером" Колманом, я бы зарабатывала намного больше, чем сейчас», — сказала актриса, получившая премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Фаворитка» в 2019 году.

По ее мнению, в индустрии считается, что актеры-мужчины могут привлечь большее количество зрителей, из-за чего и складывается такая ситуация. «Актерам-мужчинам платят больше, потому что раньше они говорили, что привлекают публику, но на самом деле это не было правдой на протяжении десятилетий. Но им по-прежнему нравится использовать это как повод не платить женщинам столько же», — заявила Колман.

Она также привела пример, когда разница в оплате труда достигала 12 тысяч процентов.

Ранее сообщалось, что доходы актера Тимоти Шаламе значительно выросли на фоне успеха мюзикла «Вонка» и блокбастера «Дюна: Часть вторая».

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      Варвара Кошечкина
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