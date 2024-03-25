Пилотов российского самолета попытались ослепить лазером

Aviaincident: пилотов «Сибири» попытались ослепить лазером в Новосибирске

Пилотов российской авиакомпании «Сибирь» попытались ослепить лазером в Новосибирске. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Самолет Airbus А-320 выполнял рейс в Толмачево из московского аэропорта Домодедово вечером 23 марта. При заходе на посадку в 22 километрах от авиагавани неизвестные направили на кабину экипажа лазер зеленого цвета.

По данным источника, пилоты сообщили диспетчерам о произошедшем, но продолжили полет в штатном режиме. Посадка борта прошла благополучно, никто не пострадал.

Ранее в Мексике участники международной пиротехнической ярмарки направили на пролетавший мимо самолет десятки лазеров. Инцидент сняли на видео, на котором кажется, что лайнер загорелся зеленым цветом. «Наверное, пилоты делали все, чтобы не упасть», — возмутились пользователи сети.