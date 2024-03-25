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12:40, 25 марта 2024Силовые структуры

ФСБ поймала поджигателей из Ростова-на-Дону и возбудила дело о терактах

ФСБ задержала четырех поджигателей двух подстанций в Ростове-на-Дону

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Сотрудники ФСБ задержали четырех поджигателей за нападения на производственные объекты Ростова-на-Дону. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

Задержанные 1990, 1995 и 2004 годов рождения, являющиеся местными жителями, причастны к поджогам двух трансформаторных подстанций, обеспечивающих электроэнергией жилые дома и административные здания. Также они готовили нападение на магистральный нефтепровод предприятия «Черномортранснефть». В отношении них возбуждено уголовное дело о теракте.

Подозреваемые заключены под стражу.

25 марта начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов сообщил, что в областном центре неизвестные пытались поджечь магазины товаров для военных 23 марта. От их действий никто не пострадал.

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      Любовь Ширижик
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