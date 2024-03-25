В российском городе пытались поджечь магазины товаров для военных

В Новосибирске неизвестные пытались поджечь магазины товаров для военных

В Новосибирске неизвестные пытались поджечь магазины товаров для военных. Об этом рассказал на оперативном совещании в правительстве начальник регионального ГУ МЧС России Виктор Орлов, передает РБК.

Он пояснил, что все произошло в российском городе в минувшую субботу, 23 марта. По информации Орлова, ночью неизвестные граждане предприняли попытки поджога. От их действий никто не пострадал, заверил начальник новосибирского МЧС.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, распространения горения внутрь помещений не произошло. Помощь подразделений пожарной охраны не понадобилась.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области арестовали женщину, пытавшуюся поджечь здание банка. Фигурантка пробудет под стражей до 31 марта.

Ее заподозрили в преступлении по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия») Уголовного кодекса России.