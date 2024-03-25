Последствия санкций Евросоюза против российских алмазов оценили

Экономист Чирков: издержки ЕС вырастут из-за санкций против алмазов из России

Из-за санкций против российских алмазов у европейских компаний вырастут издержки по идентификации драгоценных камней. Так последствия новых ограничений оценил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков, его слова приводит газета «Известия».

По словам экономиста, для западных стран значимы поставки из России, а потому последствия новых санкций окажутся для них значительными. Покупателям драгоценных камней придется больше тратить на специальные экспертизы для того, чтобы выяснить происхождение камней.

«Европейцы и Запад в целом пытаются спасти алмазную отрасль, ограничивая предложение, но эффект будет совершенно противоположным. Алмазы достаточно сложно ограничить в продаже. Безусловно, Россия будет продавать их на альтернативных рынках. Но проблема [для ЕС] будет заключаться в том, что вырастут издержки по идентификации драгоценных камней, алмазов», — пояснил он.

С 1 января 2024 года в странах ЕС и «Большой семерки» вступил в силу запрет на поставки российских камней. С 1 марта началось отслеживание и ограничение поставок драгоценных камней, обработанных в третьих странах. По мнению авторов санкций, соблюсти эти меры должна помочь система отслеживания и сертификации, которую в G7 рассчитывают создать к осени.

В 12-м пакете антироссийских санкций приняли прямой или косвенный импорт, покупку и передачу алмазов, в том числе если они следуют транзитом через Россию или были обработаны в третьих странах. Прямой запрет распространяется на непромышленные природные и синтетические алмазы, а также ювелирные изделия с бриллиантами.