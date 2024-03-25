Пушилин рассказал о находившейся в «Крокусе» во время теракта паре из ДНР

Глава ДНР Пушилин: в «Крокусе» во время теракта была семейная пара из Харцызска

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что в «Крокус Сити Холле» во время теракта была семейная пара из Харцызска. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его информации, мужчина находится в тяжелом состоянии, ему оказывается медицинская помощь. Его супругу пока не нашли. Принимаются все меры по поиску.

Глава республики поручил всем профильным службам постоянно держать ситуацию на контроле.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером в пятницу, 22 марта, перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение. После начала пожара они вернулись в автомобиль, на котором приехали, и покинули город. Задержать их удалось только в Брянской области. Воскресенье, 24 марта, было объявлено днем траура. Суд арестовал четверых обвиняемых до 22 мая.