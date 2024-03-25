Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:34, 25 марта 2024Бывший СССР

Пушилин рассказал о находившейся в «Крокусе» во время теракта паре из ДНР

Глава ДНР Пушилин: в «Крокусе» во время теракта была семейная пара из Харцызска

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что в «Крокус Сити Холле» во время теракта была семейная пара из Харцызска. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его информации, мужчина находится в тяжелом состоянии, ему оказывается медицинская помощь. Его супругу пока не нашли. Принимаются все меры по поиску.

Глава республики поручил всем профильным службам постоянно держать ситуацию на контроле.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером в пятницу, 22 марта, перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение. После начала пожара они вернулись в автомобиль, на котором приехали, и покинули город. Задержать их удалось только в Брянской области. Воскресенье, 24 марта, было объявлено днем траура. Суд арестовал четверых обвиняемых до 22 мая.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Суд арестовал обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Как проходило заседание?

      Обвиняемый в теракте в «Крокусе» публиковал фото из Стамбула

      В сенате США назвали возможную причину теракта в Подмосковье

      В США объяснили реакцию Белого дома на теракт в «Крокусе»

      Российские торговые центры усилили охрану

      Пушилин рассказал о находившейся в «Крокусе» во время теракта паре из ДНР

      Стало известно о взрывах в Херсоне

      Опубликованы кадры обследования спасателями выгоревшего этажа «Крокуса»

      Раскрыт принцип отбора исполнителей теракта в «Крокусе»

      Гражданка Армении погибла в результате теракта в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше