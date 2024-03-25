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06:22, 25 марта 2024Россия

Раскрыт личный мотив одного из исполнителей теракта в «Крокусе»

IZ.RU: Мирзоев пошел на теракт в «Крокусе» из-за неудачи в бизнесе с такси

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

У одного из исполнителей теракта в Крокус Сити Холле 22 марта мог быть личный мотив для совершения преступления. Речь идет о Далерджоне Мирзоеве, отправленном накануне Басманным судом Москвы под арест до 22 мая, сообщили близкие к ситуации источники «Известий».

Информация раскрылась в ходе допроса подозреваемого сотрудниками спецслужб. Мирзоев рассказал, что познакомился в Telegram с мужчиной по имени Абдулло. Новый знакомый купил автомобиль, и они договорились пойти вместе работать в такси. Однако, когда бизнес не удался, Мирзоев принял другое предложение — об участии в теракте.

Ранее сообщалось, что один из исполнителей теракта был замечен в «Крокусе» до выборов — 7 марта, его засекли камеры. По всей видимости, он приходил изучить обстановку, планировку здания, фиксировал местонахождение охранных постов и продумывал пути отхода.

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      Александра Синицына
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