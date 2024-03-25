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11:28, 25 марта 2024Культура

Раскрыта стоимость выступления Орбакайте на частном мероприятии

Стоимость частного выступления Орбакайте составила от пяти миллионов рублей
Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Стоимость выступления певицы Кристины Орбакайте на частном мероприятии раскрыла концертный директор Ольга Оркина. Ее слова приводит портал «Страсти».

Оркина сообщила, что артистка продолжила карьеру за рубежом и часто выступает на вечеринках и корпоративах. «Цена таких выступлений начинается от пяти миллионов рублей, и ключевым фактором финального ценника является площадка», — рассказала она.

По словам концертного директора, организаторы выступлений часто предлагают заказчикам площадки в Турции. Однако за доплату Орбакайте согласна и на выступление в России.

Оркина также прокомментировала концерт артистки в баре в США. «Многие мои коллеги уже вовсю обсудили площадку, и стало известно, что средний чек заведения — 50 долларов. Возможно, администрация бара поднимет цены на данное мероприятие, но точно, что Кристина не заработает суммы, которые предпочитает видеть», — заключила она.

Ранее Орбакайте анонсировала тур по США и Канаде после отмены концертов в России.

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      Мария Рюрикова
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