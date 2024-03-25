Россиян предупредили о проблемах с законом при строительстве дачи

Депутат Чаплин: при строительстве дачного дома лучше перестраховаться

Садоводы имеют право начать строительство дачного дома без разрешения, но, чтобы наверняка избежать проблем с законом, лучше перестраховаться. Способы это сделать назвал депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru.

Парламентарий посоветовал найти кадастрового инженера и подготовить декларацию об объекте недвижимости по утвержденной Росреестром форме. Специалист проведет замеры, подготовит технический план и передаст его в ведомство, пояснил Чаплин. «Также для регистрации необходимо оплатить государственную пошлину в размере 350 рублей», — добавил депутат.

При этом эксперт отметил, что сносить дачный дом только из-за того, что владелец не получил разрешение заранее, нельзя. Даже если принято решение о демонтаже здания, собственник может привести документы в порядок и сохранить сооружение.

«Важный нюанс: несоблюдение ряда требований само по себе не может служить основанием для сноса. Владелец земельного участка может строить на нем здания и сооружения, осуществлять их реконструкцию или снос, а также разрешать строительство другим лицам», — заключил Чаплин.

Ранее россиянам отсоветовали покупать недостроенные дачи — у таких объектов может быть много скрытых проблем. Например, трещины в фундаменте, плесень и грибок внутри, а также неправильно оформленные документы.