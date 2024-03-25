Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:17, 25 марта 2024Среда обитания

Россиян предупредили о проблемах с законом при строительстве дачи

Депутат Чаплин: при строительстве дачного дома лучше перестраховаться

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Садоводы имеют право начать строительство дачного дома без разрешения, но, чтобы наверняка избежать проблем с законом, лучше перестраховаться. Способы это сделать назвал депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru.

Парламентарий посоветовал найти кадастрового инженера и подготовить декларацию об объекте недвижимости по утвержденной Росреестром форме. Специалист проведет замеры, подготовит технический план и передаст его в ведомство, пояснил Чаплин. «Также для регистрации необходимо оплатить государственную пошлину в размере 350 рублей», — добавил депутат.

При этом эксперт отметил, что сносить дачный дом только из-за того, что владелец не получил разрешение заранее, нельзя. Даже если принято решение о демонтаже здания, собственник может привести документы в порядок и сохранить сооружение.

«Важный нюанс: несоблюдение ряда требований само по себе не может служить основанием для сноса. Владелец земельного участка может строить на нем здания и сооружения, осуществлять их реконструкцию или снос, а также разрешать строительство другим лицам», — заключил Чаплин.

Ранее россиянам отсоветовали покупать недостроенные дачи — у таких объектов может быть много скрытых проблем. Например, трещины в фундаменте, плесень и грибок внутри, а также неправильно оформленные документы.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал ФСБ рассказал, как выследили и поймали террористов из «Крокуса». Их искали в лесу с собаками и тепловизорами

      В Одессе раздались взрывы после четвертой воздушной тревоги за день

      Сосед одного из стрелявших в «Крокусе» террористов рассказал о его увлечениях

      На Украине предложили забронировать от мобилизации чиновников и полицейских

      Фигурант дела о теракте в «Крокусе» отверг обвинения

      Британия заявила об отсутствии информации о связи теракта в «Крокусе» с Украиной

      Захарова назвала аморальной позицию Белого дома по помощи России после теракта

      США ввели санкции против российских операторов блокчейн-сервисов

      Россияне выступили за бесплатные дороги

      Россиян предупредили о проблемах с законом при строительстве дачи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше