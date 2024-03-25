Россиянам назвали способы защитить аккаунт на «Госуслугах»

Минцифры посоветовало защитить аккаунт на «Госуслугах» с помощью сложного пароля

В Минцифры назвали способы защитить аккаунт на портале «Госуслуги» от злоумышленников. В посте, опубликованном в Telegram, представители ведомства посоветовали россиянам придумать сложный пароль, подключить двухфакторную аутентификацию и не переходить по подозрительным ссылкам.

«"Госуслуги" надежно защищены. Злоумышленник может получить доступ к аккаунту только в том случае, если пользователь сам передаст всю необходимую для входа информацию», — говорится в сообщении.

Если пользователя просят обновить какие-либо сведения на «Госуслугах», то ему не следует переходить по предложенным ссылкам, заявили в Минцифры. Эти ссылки могут вести на фишинговые страницы, с помощью которых злоумышленники попытаются похитить аккаунт. Представители ведомства призвали внимательно изучать адрес страницы, на которой нужно ввести данные, и устанавливать приложение «Госуслуг» только из официальных магазинов — RuStore, Google Play и AppStore.

Помимо этого, россиянам рекомендовали придумать сложный пароль для входа в аккаунт на «Госуслугах» и периодически его менять. Также пользователям посоветовали подключить двухфакторную аутентификацию, чтобы защитить профиль. В Минцифры напомнили, что можно использовать один из трех способов дополнительной защиты: код из СМС, одноразовый код из специального приложения и вход с использованием биометрических данных.

Ранее сообщалось, что злоумышленники придумали новую схему для получения данных к «Госуслугам». Уточнялось, что мошенники похищают личную информацию пользователей с помощью фишинговых сайтов, маскирующихся под ресурсы известных мобильных операторов.