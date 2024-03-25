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09:02, 25 марта 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с соседом в подъезде во время очередного конфликта

В Тюмени правоохранители задержали мужчину за убийство соседа

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Тюмени правоохранители задержали 35-летнего местного жителя за расправу над 28-летним соседом в подъезде во время очередного конфликта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, вечером 24 марта в подъезде многоквартирного дома на улице Беляева в Тюмени подозреваемый в очередной раз поссорился с соседом. В какой-то момент мужчина достал нож и не менее трех раз ударил пострадавшего в область грудной клетки и лица. В результате молодой человек получил несовместимые с жизнью ранения.

Ранее в Санкт-Петербурге к 19,5 года лишения свободы приговорили Максима Якубова, который с промежутком в четыре месяца расправился с сожительницей и их общей дочерью.

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