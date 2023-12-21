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15:43, 21 декабря 2023Силовые структуры

Расправившегося с сожительницей и малолетней дочерью россиянина осудили

Убившему малолетнюю дочь и сожительницу петербуржцу дали 19,5 года колонии

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге к 19,5 года лишения свободы приговорили Максима Якубова, который с промежутком в четыре месяца расправился с сожительницей и их общей дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Вердиктом коллегии присяжных мужчина был признан виновным по пунктам «а», «в» и «д» части 2 статьи 105 УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По версии следствия, в октябре 2020 года осужденный, находясь в квартире по проспекту Кузнецова, в ходе ссоры ударил сожительницу кулаками по лицу, а затем взял их малолетнюю дочь и бросил на кафельный пол. Ребенок получил несовместимые с жизнью травмы. Подсудимый убедил женщину не обращаться в полицию, а спустя неделю спрятал тело в Южно-Приморском парке.

В феврале 2021 года, находясь в той же квартире, мужчина удушил сожительницу, а затем утопил в ванной. Спустя время Якубов вывез ее тело в тот же парк.

Ранее 73-летний пенсионер расправился с соседом по комнате в пансионате из-за шума.

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      Олеся Мицкевич
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